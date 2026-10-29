Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,33 Milliarden USD – ein Plus von 27,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at