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27.03.2026 06:31:29
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 1,19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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