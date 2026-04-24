Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,320 HKD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,19 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals einen Umsatz von 7,70 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at