Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,26 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals einen Umsatz von 8,43 Milliarden HKD eingefahren.

Der Umsatz lag bei 34,09 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 13,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,13 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at