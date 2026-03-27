|
27.03.2026 06:31:29
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,26 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals einen Umsatz von 8,43 Milliarden HKD eingefahren.
Der Umsatz lag bei 34,09 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 13,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,13 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.