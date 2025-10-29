Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,04 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 919,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at