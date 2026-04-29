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29.04.2026 06:31:29
Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 44,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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