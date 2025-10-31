Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A ein EPS von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 282,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 524,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at