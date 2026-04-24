Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 57,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 270,3 Millionen CNY im Vergleich zu 637,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,48 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 31,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at