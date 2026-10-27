Jiangsu Hengshun Vinegar Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 502,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at