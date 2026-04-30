Jiangsu Hengxing New Material Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Hengxing New Material Technology A gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 186,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at