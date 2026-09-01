Jiangsu HHCK Advanced Materials A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu HHCK Advanced Materials A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,18 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu HHCK Advanced Materials A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu HHCK Advanced Materials A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 158,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 246,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 95,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at