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30.04.2026 06:31:29
Jiangsu HHCK Advanced Materials A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu HHCK Advanced Materials A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu HHCK Advanced Materials A 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu HHCK Advanced Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 165,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 222,8 Millionen CNY im Vergleich zu 83,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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