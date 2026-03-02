Jiangsu HHCK Advanced Materials A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu HHCK Advanced Materials A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,38 Prozent auf 178,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Jiangsu HHCK Advanced Materials A 0,500 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 458,06 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 331,59 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at