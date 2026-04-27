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27.04.2026 06:31:29
JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,90 Milliarden CNY – ein Plus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP A 11,09 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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