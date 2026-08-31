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31.08.2026 06:31:29
Jiangsu Hongdou Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jiangsu Hongdou Industry gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 342,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 313,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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