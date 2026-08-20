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20.08.2026 06:31:29
Jiangsu HSC New Energy Materials A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangsu HSC New Energy Materials A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Jiangsu HSC New Energy Materials A im vergangenen Quartal 465,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 153,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A 183,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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