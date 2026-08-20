Jiangsu HSC New Energy Materials A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu HSC New Energy Materials A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu HSC New Energy Materials A im vergangenen Quartal 465,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 153,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A 183,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at