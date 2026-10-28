Jiangsu HSC New Energy Materials A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu HSC New Energy Materials A lud am 25.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 259,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 677,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at