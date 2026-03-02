Jiangsu HSC New Energy Materials A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu HSC New Energy Materials A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,74 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu HSC New Energy Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,23 Prozent auf 330,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Jiangsu HSC New Energy Materials A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,100 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 869,49 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 504,23 Millionen CNY in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,115 CNY und einen Umsatz von 936,09 Millionen CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at