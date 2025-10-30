Jiangsu HSC New Energy Materials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangsu HSC New Energy Materials A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu HSC New Energy Materials A ein EPS von -0,370 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 186,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A einen Umsatz von 126,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at