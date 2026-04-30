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30.04.2026 06:31:29
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 115,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 127,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,58 Prozent auf 532,18 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 518,45 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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