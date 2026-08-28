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28.08.2026 06:31:29
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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