Jiangsu Jiangnan Water: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Jiangnan Water ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Jiangnan Water die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jiangnan Water im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 302,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 280,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at