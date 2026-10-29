Jiangsu Jiangnan Water: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Jiangnan Water hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jiangnan Water in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 401,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 432,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at