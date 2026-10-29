|
29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Jiangnan Water: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jiangsu Jiangnan Water hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jiangnan Water in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 401,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 432,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!