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27.04.2026 06:31:29
Jiangsu Jiangnan Water gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Jiangnan Water hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Jiangnan Water 0,140 CNY je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,28 Prozent auf 419,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 507,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,45 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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