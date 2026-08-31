Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,500 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 263,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at