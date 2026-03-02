|
02.03.2026 06:31:29
Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,5 Millionen CNY im Vergleich zu 253,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,30 CNY. Im Vorjahr waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 964,93 Millionen CNY im Vergleich zu 886,47 Millionen CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.