02.03.2026 06:31:29

Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,5 Millionen CNY im Vergleich zu 253,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,30 CNY. Im Vorjahr waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 964,93 Millionen CNY im Vergleich zu 886,47 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen