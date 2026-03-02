Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,5 Millionen CNY im Vergleich zu 253,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,30 CNY. Im Vorjahr waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 964,93 Millionen CNY im Vergleich zu 886,47 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at