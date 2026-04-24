Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry hat am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry ein EPS von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry 1,15 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,27 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at