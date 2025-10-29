Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry im vergangenen Quartal 998,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry 1,22 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at