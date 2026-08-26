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26.08.2026 06:31:28
Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry präsentierte Quartalsergebnisse
Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,02 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden CNY gegenüber 1,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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