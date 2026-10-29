Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 998,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at