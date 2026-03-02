Jiangsu Jingyuan Environmental Protection A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Jingyuan Environmental Protection A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Jiangsu Jingyuan Environmental Protection A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,290 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 473,74 Millionen CNY – eine Minderung um 0,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 475,82 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at