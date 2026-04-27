|
27.04.2026 06:31:29
Jiangsu Jixin Wind Energy Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Jixin Wind Energy Technology hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Jixin Wind Energy Technology einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Jixin Wind Energy Technology mit einem Umsatz von insgesamt 473,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 39,96 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.