Jiangsu Jixin Wind Energy Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Jixin Wind Energy Technology hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Jixin Wind Energy Technology einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Jixin Wind Energy Technology mit einem Umsatz von insgesamt 473,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 39,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at