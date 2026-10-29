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29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Jixin Wind Energy Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jiangsu Jixin Wind Energy Technology äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,29 Prozent auf 448,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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