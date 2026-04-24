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24.04.2026 06:31:29
Jiangsu Kanion Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jiangsu Kanion Pharmaceutical hat am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 950,2 Millionen CNY – ein Plus von 20,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Kanion Pharmaceutical 788,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,540 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 15,34 Prozent auf 3,86 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,27 Milliarden CNY gelegen.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,29 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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