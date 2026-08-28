Jiangsu Kanion Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Kanion Pharmaceutical lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,66 Prozent auf 830,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 764,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at