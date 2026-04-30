30.04.2026 06:31:29

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,32 Milliarden CNY – ein Plus von 169,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1,60 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 2,09 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 2,74 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,18 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 9,89 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,11 CNY und einem Umsatz von 10,18 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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