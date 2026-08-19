Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,11 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,560 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,11 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at