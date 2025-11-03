Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,64 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,93 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at