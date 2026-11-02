|
02.11.2026 06:31:29
Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,93 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!