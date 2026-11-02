Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,93 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at