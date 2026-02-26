Jiangsu Leadmicro Nano Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Leadmicro Nano Technology A hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangsu Leadmicro Nano Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,170 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Leadmicro Nano Technology A 910,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,16 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,470 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,500 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,24 Prozent auf 2,63 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Jiangsu Leadmicro Nano Technology A 2,69 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,660 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,66 Milliarden CNY beziffert.

