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01.09.2026 06:31:29
Jiangsu Leadmicro Nano Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jiangsu Leadmicro Nano Technology A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Jiangsu Leadmicro Nano Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 707,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 539,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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