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30.04.2026 06:31:29
Jiangsu Lettall Electronic A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Lettall Electronic A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,4 Millionen CNY – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Lettall Electronic A 704,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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