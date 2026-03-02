|
02.03.2026 06:31:29
Jiangsu Liance Electromechanical Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Liance Electromechanical Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Liance Electromechanical Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,6 Millionen CNY im Vergleich zu 162,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Jiangsu Liance Electromechanical Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,29 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 485,59 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 490,59 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
