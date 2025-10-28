Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,22 Prozent auf 792,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 514,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at