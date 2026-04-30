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30.04.2026 06:31:29
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent auf 810,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 627,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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