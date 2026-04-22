22.04.2026 06:31:29

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 629,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 511,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,340 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical ein EPS von 0,290 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,70 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical einen Umsatz von 2,14 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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