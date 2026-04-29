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29.04.2026 06:31:29
Jiangsu Lianyungang Port: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Lianyungang Port hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Lianyungang Port mit einem Umsatz von insgesamt 623,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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