Jiangsu Lianyungang Port stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Lianyungang Port lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Lianyungang Port ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Lianyungang Port mit einem Umsatz von insgesamt 673,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at