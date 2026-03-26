Jiangsu Lianyungang Port: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Lianyungang Port gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Lianyungang Port noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 694,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 700,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,140 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,98 Prozent auf 2,56 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Jiangsu Lianyungang Port 2,61 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at