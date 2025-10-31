Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,09 Prozent auf 413,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at